Англія

Нападник може перебратися в АПЛ.

Нападник Боруссії М Маркус Тюрам є ласим шматочком для багатьох клубів у найближчі трансферні вікна, адже його контракт завершується влітку 2023 року.

Як повідомляє видання La Reppiblica, Манчестер Юнайтед — фаворит в боротьбі за гравця національної збірної Франції.

Цього сезону Тюрам провів сімнадцять матчів, у яких забив тринадцять голів та зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія відмовилась від трансферу Тюрама, тому він може перейти в Інтер.