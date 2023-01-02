Нападник може перебратися в АПЛ.
Маркус Тюрам, getty images
02 січня 2023, 23:27
Нападник Боруссії М Маркус Тюрам є ласим шматочком для багатьох клубів у найближчі трансферні вікна, адже його контракт завершується влітку 2023 року.
Як повідомляє видання La Reppiblica, Манчестер Юнайтед — фаворит в боротьбі за гравця національної збірної Франції.
Цього сезону Тюрам провів сімнадцять матчів, у яких забив тринадцять голів та зробив чотири результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія відмовилась від трансферу Тюрама, тому він може перейти в Інтер.