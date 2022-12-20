Німеччина

Німецька команда вже знайшла заміну футболістові у складі Осієка.

Нападник менхенгладбахської Боруссії Маркус Тюрам може залишити команду у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, керівництво німецького клубу готове розлучитися з 25-річним французом за 12 мільйонів євро. Його контракт із клубом розрахований до літа 2023 року.

Також наголошується, що у послугах Тюрама зацікавлений міланський Інтер. Також зацікавлена Баварія, але вона має намір підписати його вільним агентом наступного літа.

Цього сезону Тюрам провів 17 матчів, у яких забив 13 голів та зробив чотири результативні передачі.

Також джерело додає, що Боруссія вже знайшла заміну Тюраму у складі хорватського Осієка. Ним є 20-річний форвард Діон Біло, який за 16 матчів забив вісім голів та зробив два асисти. Він оцінюється у 6,5 млн євро.