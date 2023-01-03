"Павичі" підсилили захисну ланку.
Макс Вебер, getty images
03 січня 2023, 12:59
Лідс Юнайтед оформив трансфер захисника Макса Вебера з РБ Зальцбург, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
Сума компенсації за перехід австрійського гравця не розголошується. Угода розрахована на чотири з половиною роки.
Вебер може виступати як на лівому фланзі оборони, так і в центрі захисту. Протягом останніх трьох з половиною років на Red Bull Arena Вебер тричі поспіль вигравав чемпіонат Австрії та кубок Австрії.
Загалом у Зальцбурзі він провів 125 матчів, забив дев’ять голів. Гравець отримав футболку з номером 39.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лідс зацікавлений в трансфері Кріса Вуда з Ньюкасла.