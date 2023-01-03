Англія

"Павичі" підсилили захисну ланку.

Лідс Юнайтед оформив трансфер захисника Макса Вебера з РБ Зальцбург, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Сума компенсації за перехід австрійського гравця не розголошується. Угода розрахована на чотири з половиною роки.

Вебер може виступати як на лівому фланзі оборони, так і в центрі захисту. Протягом останніх трьох з половиною років на Red Bull Arena Вебер тричі поспіль вигравав чемпіонат Австрії та кубок Австрії.

Загалом у Зальцбурзі він провів 125 матчів, забив дев’ять голів. Гравець отримав футболку з номером 39.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лідс зацікавлений в трансфері Кріса Вуда з Ньюкасла.