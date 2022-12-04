Нападник може змінити одну команду АПЛ на іншу.
КРІС ВУД, GETTY IMAGES
04 грудня 2022, 13:59
Лідс сподівається підписати нападника Ньюкасла Кріса Вуда в січні. Про це повідомляє Football Insider.
Рік тому нападник перебрався з Бернлі до Ньюкаслу за 25 мільйонів фунтів, проте основним гравцем стати не зміг. У Вуда контракт із "сороками" до 2024 року, а його оклад складає 100 тисяч фунтів на тиждень.
30-річний новозеландець виходив у стартовому складі лише на два з 14 матчів цього сезону Прем'єр-Ліги, забивши два голи.