Матч АПЛ розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Віталій Миколенко, Getty Images
03 січня 2023, 21:27
У матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі прийме Брайтон.
Тренерський штаб "ірисок" на чолі з Френком Лампардом уже визначився зі своїм складом на гру, довіривши місце на полі українському захиснику Віталію Миколенко.
Нинішнього сезону Миколенко провів 17 поєдинків без результативних дій.
Матч Евертон — Брайтон розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна на Football.ua.