Англія

Матч АПЛ розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі прийме Брайтон.

Тренерський штаб "ірисок" на чолі з Френком Лампардом уже визначився зі своїм складом на гру, довіривши місце на полі українському захиснику Віталію Миколенко.

Нинішнього сезону Миколенко провів 17 поєдинків без результативних дій.

Матч Евертон — Брайтон розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна на Football.ua.