Англія

Статистичні портали WhoScored, SofaScore та FotMob оцінили гру українця у минулому матчі АПЛ.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у напруженому центральному матчі розійшовся безгольовим миром із Ньюкаслом.

У цьому протистоянні взяв участь український універсал "канонірів" Олександр Зінченко, який вийшов на поле з перших хвилин, відіграв до фінального свистка та заробив попередження наприкінці зустрічі.

Статистичний портал WhoScored поставив 26-річному українцеві середню оцінку за проведений час на полі – 6,5.

Портал SofaScore поставив Зінченку вищу оцінку – 6,9.

Що стосується порталу FotMob, то вони оцінили гру Олександра Зінченка у 7,0.

Дивитися відеоогляд матчу Арсенал — Ньюкасл Юнайтед ви можете на Football.ua.