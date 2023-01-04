Нідерландський хавбек травмувався в матчі з Борнмутом.
ДОННІ ВАН ДЕ БЕК, GETTY IMAGES
04 січня 2023, 12:59
Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек зазнав травми в матчі АПЛ проти Борнмута (3:0).
В першому таймі матчу хавбек зіштовхнувся з суперником, після чого схопився за коліно та був одразу замінений.
За інформацією твіттер-аналітиків InjuryMechanisms, у найкращому випадку у Донні буде звичайне розтягнення. У найгіршому — розрив хрестоподібних зв'язок. Якщо найгірший сценарій виправдається, нідерландця очікує тривале відновлення.
В цьому сезоні 25-річний футболіст провів лише 10 матчів. Всього з 2020 року за манчестерський клуб він провів 60 поєдинкув.