Англія

Нідерландський хавбек травмувався в матчі з Борнмутом.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек зазнав травми в матчі АПЛ проти Борнмута (3:0).

В першому таймі матчу хавбек зіштовхнувся з суперником, після чого схопився за коліно та був одразу замінений.

За інформацією твіттер-аналітиків InjuryMechanisms, у найкращому випадку у Донні буде звичайне розтягнення. У найгіршому — розрив хрестоподібних зв'язок. Якщо найгірший сценарій виправдається, нідерландця очікує тривале відновлення.

В цьому сезоні 25-річний футболіст провів лише 10 матчів. Всього з 2020 року за манчестерський клуб він провів 60 поєдинкув.