Англія

Француз має змогу ще пограти в найкращій лізі світу.

Нападник Мілану Олів'є Жиру може повернутись в АПЛ, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання французького форварда, адже в кінці цього сезону у нього закінчується контракт з італійським клубом.

Відомо, що Жиру не розглядає варіант з поверненням в Англію, де він свого часу пограв за Арсенал та Челсі, і чекає на продовження контракту з "россонері".

Нагадаємо, раніше французький клуб Тур висловив бажання перейменував на честь Олів'є свій стадіон.