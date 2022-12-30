Португалия

Португальський клуб вимагає за свого футболіста 120 мільйонів євро.

Півзахисник Бенфіки Енцо Фернандес у зимове трансферне вікно може перебратися до команди англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного аргентинця зацікавлений Челсі, який веде переговори з португальським клубом. Замість клаусули "сині" пропонують "величезну суму", але Бенфіка наполягає на виплаті суми відступних у розмірі 120 мільйонів євро.

Також зазначається, що сам футболіст дав свою згоду на перехід у Челсі, тож тепер справа за клубами.

Крім Челсі у послугах Енцо зацікавлені Ліверпуль та МЮ, але вони не робили пропозицій щодо футболіста.

Цього сезону Фернандес провів 24 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав чотири результативні передачі.

Також Енцо був визнаний найкращим молодим футболістом на минулому ЧС-2022 у Катарі, де він провів сім матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.