Англія

Трансферна сага триває.

Трансферна сага навколо Енцо Фернандеса не закінчуються. Після Мундіалю-2022 на найкращого молодого гравця турніру почалося справжнє полювання, і схоже, що найближчим до цілі є лондонський Челсі.

Втім, боротьба за гравця у лондонців виходить дуже складна. Новими подробицями традиційно поділився Фабріціо Романо.

"Челсі і Бенфіка сьогодні проведуть нові прямі переговори щодо Енцо Фернандеса. Як повідомлялося минулого тижня, угода просунута, але остаточне схвалення Руї Кошти все ще очікується. Це є ключовим кроком для досягнення трансферу.

Минулої середи Енцо домовився про умови з Челсі. Він хоче переходу" — повідомляє авторитетний журналіст у своєму Твіттері.

Раніше з'явилася інформація, що "сині" запропонували "орлам" 130 мільйонів євро за аргентинського вундеркінда.

