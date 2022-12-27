Англія

Форвард "шпор" встановив унікальне досягнення у англійській Прем'єр-лізі.

У матчі 17 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем поділив очки з Брентфордом (2:2).

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник Тоттенгема Гаррі Кейн.

За інформацією прес-служби чемпіонату, 29-річний англієць забивав у ворота кожної команди АПЛ, проти якої він грав. Це унікальний рекорд англійського чемпіонату.

Цього сезону Кейн провів 23 матчі, в яких забив 14 голів та віддав три результативні передачі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брентфорд — Тоттенгем.