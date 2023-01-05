Англія

Австрієць вирішив повісити бутси на цвях.

36-річний захисник американського клубу Шарлотт Крістіан Фукс вирішив завершити кар'єру, повідомляється на офіційному сайті команди із Північної Кароліни.

"Це була неймовірна подорож для мене та моєї родини. Ми не лише святкували великі успіхи протягом багатьох років, але й змогли повчитися у дивовижних людей під час цієї подорожі.

Я вдячний за всю підтримку, яку я отримував упродовж своєї кар'єри від представників клубів, моїх партнерів та вболівальників. Я з широкою посмішкою оглядаюся назад на ті особливі моменти, якими дорожитиму все життя", – сказав Фукс.

У клубній кар'єрі австрієць провів 577 матчів, забивши 37 голів і віддавши 83 результативні передачі. Крім того, на його рахунку 78 матчів у складі збірної Австрії.

Фукс виступав за Вінер Нойштадт, Матерсбург, Бохум, Майнц, Шальке, Лестер, в складі якого у 2016 році він став чемпіоном Англії, та Шарлотт.