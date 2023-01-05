Нападник знайшов собі новий клуб.
Ібргім Каргбо, фото Целє
05 січня 2023, 18:44
Нападник Ібрагім Каргбо-молодший перейшов з Динамо в Целе, повідомляє офіційний сайт словенського клубу.
23-річний футболіст вже виступав за Целе на правах орендної угоди минулого року, проте наразі це повноцінний трансфер.
Зазначимо, що в Динамо бельгієць перейшов у 2019 році. На його рахунку три матчі за киян без результативних дій.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ібрагім Каргбо перед поверненням в Динамо виступав на Кіпрі на правах оренди.