Манчестерський клуб не збирається розлучатися зі своїм вихованцем.
СКОТТ МАКТОМІНЕЙ, GETTY IMAGES
05 січня 2023, 18:50
Ньюкасл хоче купити півзахисника Манчестер Юнайтед Скотта Мактомінея. Про це повідомляє журналіст Крейг Гоуп.
На трансферному ринку 26-річного шотландця оцінюють у 30,00 млн €. "Сороки" мають ресурс, щоб купити гравця, але, за повідомленням джерела, манкуніанці не готові відпускати його.
В цьому сезоні Скотт відіграє ключову роль в команді. Він зіграв 24 матчі, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.
Раніше ми писали, що Мактоміней повторив унікальне досягнення Сульшера.