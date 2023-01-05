Англія

Манчестерський клуб не збирається розлучатися зі своїм вихованцем.

Ньюкасл хоче купити півзахисника Манчестер Юнайтед Скотта Мактомінея. Про це повідомляє журналіст Крейг Гоуп.

На трансферному ринку 26-річного шотландця оцінюють у 30,00 млн €. "Сороки" мають ресурс, щоб купити гравця, але, за повідомленням джерела, манкуніанці не готові відпускати його.

В цьому сезоні Скотт відіграє ключову роль в команді. Він зіграв 24 матчі, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.

Раніше ми писали, що Мактоміней повторив унікальне досягнення Сульшера.