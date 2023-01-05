Англія

Експерт приземлив вболівальників лондонського клубу.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Гарі Невілл вважає, що Арсеналу зарано думати про "золото" АПЛ.

"Зараз і близько не потрібно говорити про титул. Зараз навіть не лютий чи березень. Ось у квітні чи травні подивимося. Думаю, зараз їм просто потрібно розслабитися. Артета добре робить свою роботу.

Він намагатиметься розслабити своїх гравців, він уже проходив через це в Манчестер Сіті. Це допоможе їм. Думаю, з ними все буде гаразд. Якщо вони фінішують у топ-3, це буде гарний сезон для Арсеналу, сенсаційний сезон", — вважає Невілл.

Нагадаємо, після 17 турів Арсенал продовжує впевнено очолювати Прем'єр-лігу.