Англія

Лондонці хочуть зберегти півзахисника.

Челсі активно працює на трансферному ринку з метою підписання нових гравців, проте й не забуває про тих, хто вже є в складі.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, лондонський клуб відновив перемовини з Нголо Канте.

31-річний французький півзахисник востаннє виходив на поле 14 серпня. На його рахунку лише два матчі в цьому сезоні (загалом 175 хвилин).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нголо Канте налаштований залишити Челсі на правах вільного агента.