Лондонці хочуть зберегти півзахисника.
Нголо Канте, getty images
07 січня 2023, 15:26
Челсі активно працює на трансферному ринку з метою підписання нових гравців, проте й не забуває про тих, хто вже є в складі.
Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, лондонський клуб відновив перемовини з Нголо Канте.
31-річний французький півзахисник востаннє виходив на поле 14 серпня. На його рахунку лише два матчі в цьому сезоні (загалом 175 хвилин).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нголо Канте налаштований залишити Челсі на правах вільного агента.