Англія

Наставник дав коментар після гри.

У рамках 1/32 Кубка Англії Манчестер Сіті розгромив Челсі (4:0), не залишивши шансу лондонському клубу.

Поразку своєї команди прокоментував Грем Поттер.

"Це, напевно, найгірший суперник, з яким можна грати, коли справи йдуть не дуже добре. Вони можуть створити враження, що ти не намагаєшся.

Я не маю відчуття поганого ставлення до справи, і я думаю, що в роздягальні є підтримка", — наводить слова Поттера журналіст Нізаар Кінселла.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Челсі.