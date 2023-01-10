Каталонський фахівець поділився своїми думками щодо Гарета Бейла.
ГАРЕТ БЕЙЛ, GETTY IMAGES
10 січня 2023, 15:55
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував новину про завершення кар'єри валлійського півзахисника Гарета Бейла.
"Яким гравцем він був! Це була фантастична кар'єра з великою кількістю трофеїв. Він має більше ста матчів за збірну, а тепер він може стати неймовірним гольфістом.
Я не грав із ним у гольф, оскільки він був зайнятий, але тепер, коли у нього з'явиться час, я його запрошу.
Чи намагався я колись підписати Бейла? Ні, він був надто дорогим", — наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.
Раніше Football.ua подумав, чи заслуговує Бейл на статус легендарного футболіста.