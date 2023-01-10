Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував новину про завершення кар'єри валлійського півзахисника Гарета Бейла.

"Яким гравцем він був! Це була фантастична кар'єра з великою кількістю трофеїв. Він має більше ста матчів за збірну, а тепер він може стати неймовірним гольфістом.

Я не грав із ним у гольф, оскільки він був зайнятий, але тепер, коли у нього з'явиться час, я його запрошу.

Чи намагався я колись підписати Бейла? Ні, він був надто дорогим", — наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Раніше Football.ua подумав, чи заслуговує Бейл на статус легендарного футболіста.