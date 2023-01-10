Англія

Каталонський фахівець поділився своїми думками щодо Гарета Бейла.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував новину про завершення кар'єри валлійського півзахисника Гарета Бейла.

"Яким гравцем він був! Це була фантастична кар'єра з великою кількістю трофеїв. Він має більше ста матчів за збірну, а тепер він може стати неймовірним гольфістом.

Я не грав із ним у гольф, оскільки він був зайнятий, але тепер, коли у нього з'явиться час, я його запрошу.

Чи намагався я колись підписати Бейла? Ні, він був надто дорогим", — наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Раніше Football.ua подумав, чи заслуговує Бейл на статус легендарного футболіста.