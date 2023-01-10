Іспанія

Пропонуємо вам підбірку голів валлійця.

Гарет Бейл шокував футбольну спільноту своїм рішенням завершити кар'єру професіонального футболіста, а його колишній клуб, Реал, вшанував його внесок в успіхи команди.

Пресслужба мадридського клубу представила відео найкращих голів валлійця в складі Реала.

📹🔄🔝 @GarethBale11's BEST GOALS as a madridista!

🏆 19 titles

📅 9 seasons pic.twitter.com/ZY0XBMPUO5 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 9, 2023

В підбірку потрапив точний удар через себе в київському фіналі Ліги чемпіонів та знущання над Бартрою в 2014 році.

Нагадаємо, раніше Реал виступив з заявою щодо новини про те, що Гарет Бейл вирішив завершити кар'єру професійного гравця.