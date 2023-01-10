Пропонуємо вам підбірку голів валлійця.
Гарет Бейл, getty images
10 січня 2023, 00:45
Гарет Бейл шокував футбольну спільноту своїм рішенням завершити кар'єру професіонального футболіста, а його колишній клуб, Реал, вшанував його внесок в успіхи команди.
Пресслужба мадридського клубу представила відео найкращих голів валлійця в складі Реала.
В підбірку потрапив точний удар через себе в київському фіналі Ліги чемпіонів та знущання над Бартрою в 2014 році.
Нагадаємо, раніше Реал виступив з заявою щодо новини про те, що Гарет Бейл вирішив завершити кар'єру професійного гравця.