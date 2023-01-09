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Прощальні слова Гарета Бейла після оголошення про завершення кар'єри.

Гарет Бейл пояснив, чому він вирішив завершити кар'єру у 33 роки.

"Після тривалих роздумів я оголошую про свій відхід з клубного та міжнародного футболу.

Мені неймовірно пощастило, що я здійснив свою мрію займатися улюбленим спортом. Це справді подарувало мені одні з найкращих моментів у моєму житті — найвищі вершини за 17 сезонів, які буде неможливо відтворити, незалежно від того, що приготує для мене наступний розділ.

Все від мого першого контакту в Саутгемптоні й до останнього в Лос-Анджелесі, і те, що було між ними, сформувало клубну кар’єру, якою я пишаюся. Грати за свою країну та бути капітаном було справді мрією.

Висловити свою вдячність усім тим, хто відіграв свою роль у цій подорожі, здається неможливим. Я відчуваю борг перед багатьма людьми за те, що вони допомогли змінити моє життя та сформувати мою кар’єру так, як я навіть не міг мріяти, коли тільки почав працювати над нею у 9 років", — написав Бейл.

За 16 років професійної кар'єри Бейл пограв за 4 клуби: Саутгемптон, Тоттенгем, Реал і Лос-Анджелес.