Прощальні слова Гарета Бейла після оголошення про завершення кар'єри.
Гарет Бейл, фото інстаграм Бейла
09 січня 2023, 18:21
Гарет Бейл пояснив, чому він вирішив завершити кар'єру у 33 роки.
"Після тривалих роздумів я оголошую про свій відхід з клубного та міжнародного футболу.
Мені неймовірно пощастило, що я здійснив свою мрію займатися улюбленим спортом. Це справді подарувало мені одні з найкращих моментів у моєму житті — найвищі вершини за 17 сезонів, які буде неможливо відтворити, незалежно від того, що приготує для мене наступний розділ.
Все від мого першого контакту в Саутгемптоні й до останнього в Лос-Анджелесі, і те, що було між ними, сформувало клубну кар’єру, якою я пишаюся. Грати за свою країну та бути капітаном було справді мрією.
Висловити свою вдячність усім тим, хто відіграв свою роль у цій подорожі, здається неможливим. Я відчуваю борг перед багатьма людьми за те, що вони допомогли змінити моє життя та сформувати мою кар’єру так, як я навіть не міг мріяти, коли тільки почав працювати над нею у 9 років", — написав Бейл.
За 16 років професійної кар'єри Бейл пограв за 4 клуби: Саутгемптон, Тоттенгем, Реал і Лос-Анджелес.