Іспанія

Іспанський клуб прокоментував несподівану подію.

Реал виступив з заявою щодо новини про те, що Гарет Бейл вирішив завершити кар'єру професійного гравця.

"У зв'язку з оголошенням Гарета Бейла про завершення кар'єри Реал хоче заявити про свою вдячність, захоплення та прихильність до великої легенди нашого клубу та світового футболу. Гарет Бейл перейшов у Реал у 2013 році та захищав наші кольори протягом дев'яти років і виграв 19 титулів, серед яких п'ять трофеїв Ліги чемпіонів, чотири клубні чемпіонати світу, три Суперкубки Європи, три Ліги чемпіонів, один Кубок Іспанії та три Суперкубки Іспанії.

В індивідуальному плані він був визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів 2018 року та став володарем Золотого м'яча клубного чемпіонату світу того ж року. Гарет Бейл був частиною нашої команди в один з найуспішніших етапів нашої історії й назавжди уособлює багато найяскравіших моментів останнього десятиліття.

Гол Бейла після незабутнього ривка у фіналі Кубка Іспанії-2014 року, неймовірний м'яч у фіналі Ліги чемпіонів-2014 або два його голи у фіналі Ліги чемпіонів у Києві — всі ці моменти назавжди закарбуються в пам'яті всіх любителів футболу. Успіхів тобі, Гарете, та найкращі побажання тобі та твоїй родині", — йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

Гарет вирішив повісити бутси на цвях у 33 роки. За 16 років професійної кар'єри Бейл пограв за 4 клуби: Саутгемптон, Тоттенгем, Реал і Лос-Анджелес.

Нагадаємо, раніше Гарет Бейл пояснив, чому він вирішив завершити кар'єру у 33 роки.