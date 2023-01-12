Англія

Португалець потрапив в стартовий склад.

Челсі в рамках перенесеного поєдинку сьомого туру чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Фулгема.

Головний тренер "пенсіонерів" Грем Поттер довірив місце в стартовому складі Жоау Фелішу, який лише нещодавно приєднався до команди.

Зазначимо, що в складі Фулгема з перших хвилин вийде Вілліан, який раніше захищав кольори Шахтаря та Челсі.

Зазначимо, що початок гри заплановано на 22:00. Слідкуйте за основними подіями зустрічі на нашому сайті.