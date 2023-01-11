Іспанія

Легендарний ексголкіпер висловився на адресу молодого португальця.

Колишній голкіпер низки іспанських клубів та збірної Іспанії Сантьяго Каньїсарес прокоментував трансфер Жоау Феліша в Челсі.

"У ситуації з Жоау Фелішем немає вини клубу. Вони надали йому довіру, на яку, можливо, він не заслуговував, вони купили його за неймовірні гроші (126 мільйонів євро). Він має талант, але він має змінити свій характер.

Частково вина лежить на Сімеоне через те, що він не зміг використати Жоау Феліша.

Коли він не бачить себе у стартовому складі, він злиться. Бачачи, що він не лідер команди, він не зробив жодного кроку до того, щоб ним стати", – сказав колишній воротар збірної Іспанії.

Цього сезону Феліш провів 20 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.