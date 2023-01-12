Англія

Малійський форвард "святих" вразив ворота Ортеги з далекої дистанції.

Саутгемптон у матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги сенсаційно вибив Манчестер Сіті (2:0).

Другий забитий м'яч у виконанні команди Нейтана Джонса був особливо гарний.

Нападник "святих" Мусса Дженепо отримав м'яч у центрі поля, після чого змістився в центр і класно пробив із 30 метрів точно у ворота, з яких трохи вийшов Штефан Ортега.

SOUTHAMPTON 2-0 MAN CITY 😱



WHAT A GOAL! pic.twitter.com/rN0cgmaQAV — ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2023

Завдяки цій перемозі Саутгемптон пройшов у півфінал турніру, де зіграє проти Ньюкасла.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Саутгемптон — Манчестер Сіті.