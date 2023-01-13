Колишній захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра поділився своїми думками щодо майбутнього матчу між "червоними дияволами" та Манчестер Сіті.

"Я не чекаю, що Юнайтед контролюватиме гру, бо якщо ти гратимеш у контроль проти Сіті, ти програєш. Але я думаю, що Юнайтед здатний завдати їм серйозних проблем. У "містян" є слабкості. Коли я дивлюся на Сіті, я відчуваю, що їм може забити будь-яка команда, але якщо це буде їхній день, вони можуть знищити вас", — вважає Евра.

Матч між Ман Сіті та Ман Юнайтед відбудеться 14 січня, початок — о 14:30.