Француз висловив експертну думку.
ПАТРІС ЕВРА, GETTY IMAGES
13 січня 2023, 16:57
Колишній захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра поділився своїми думками щодо майбутнього матчу між "червоними дияволами" та Манчестер Сіті.
"Я не чекаю, що Юнайтед контролюватиме гру, бо якщо ти гратимеш у контроль проти Сіті, ти програєш. Але я думаю, що Юнайтед здатний завдати їм серйозних проблем. У "містян" є слабкості. Коли я дивлюся на Сіті, я відчуваю, що їм може забити будь-яка команда, але якщо це буде їхній день, вони можуть знищити вас", — вважає Евра.
Матч між Ман Сіті та Ман Юнайтед відбудеться 14 січня, початок — о 14:30.