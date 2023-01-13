Англія

Француз висловив експертну думку.

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра поділився своїми думками щодо майбутнього матчу між "червоними дияволами" та Манчестер Сіті.

"Я не чекаю, що Юнайтед контролюватиме гру, бо якщо ти гратимеш у контроль проти Сіті, ти програєш. Але я думаю, що Юнайтед здатний завдати їм серйозних проблем. У "містян" є слабкості. Коли я дивлюся на Сіті, я відчуваю, що їм може забити будь-яка команда, але якщо це буде їхній день, вони можуть знищити вас", — вважає Евра.

Матч між Ман Сіті та Ман Юнайтед відбудеться 14 січня, початок — о 14:30.