Англія

Мартіна Едегора визнано найкращим гравцем АПЛ у листопаді-грудні.

Півзахисник Арсеналу Мартін Едегор став найкращим гравцем АПЛ за період "листопад-грудень". Про це повідомляється на офіційному сайті АПЛ.

Капітан Арсеналу став лише другим норвежцем, який отримав цю нагороду, після Ерлінга Голанда з Манчестер Сіті.

"Це чудове відчуття", — сказав Едегорд офіційному сайту Арсеналу. "Я багато разів говорив, що в цій команді багато молодих, голодних гравців, і ми так добре граємо один з одним.

Мені приємно грати з ними й демонструвати свої якості, тому я дуже радий отримати цю нагороду", — підсумував норвежець.

Раніше повідомлялось, що коуч Арсеналу Мікель Артета став найкращим тренером за цей же період.