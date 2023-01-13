Мартіна Едегора визнано найкращим гравцем АПЛ у листопаді-грудні.
Мартін Едегор, скрін з офіційного сайту АПЛ
13 січня 2023, 14:59
Півзахисник Арсеналу Мартін Едегор став найкращим гравцем АПЛ за період "листопад-грудень". Про це повідомляється на офіційному сайті АПЛ.
Капітан Арсеналу став лише другим норвежцем, який отримав цю нагороду, після Ерлінга Голанда з Манчестер Сіті.
"Це чудове відчуття", — сказав Едегорд офіційному сайту Арсеналу. "Я багато разів говорив, що в цій команді багато молодих, голодних гравців, і ми так добре граємо один з одним.
Мені приємно грати з ними й демонструвати свої якості, тому я дуже радий отримати цю нагороду", — підсумував норвежець.
Раніше повідомлялось, що коуч Арсеналу Мікель Артета став найкращим тренером за цей же період.