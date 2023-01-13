Україна

Денис Попов розповів про підготовчі збори команди.

Захисник Динамо Денис Попов поділився своїми очікуваннями від підготовчого періоду та другої частини сезону.

"Перший тиждень команда тренуватиметься в Києві. Будемо акцент робити на біговій роботі, трохи займатися з м’ячем. Основна ж робота та спаринги будуть уже в Туреччині.

Як сприйняли повернення Шовковського? Раді, звичайно. Думаю, це додасть нам ентузіазму, усі будуть дослухатися до його авторитетної думки, як легенди клубу. Тож його прихід – це лише плюс для нас.

Цілі на другу частину сезону? Не буду розкидатися якимись гучними заявами. Але ми всі розуміємо, де ми перебуваємо зараз, і де ми маємо перебувати. Тому будемо докладати всіх зусиль та працювати заради досягнення своєї мети, а після завершення сезону подивимося, наскільки нам це вдалося",- цитує захисника Динамо офіційний сайт клубу.

Раніше стали відомі суперники столичного колективу на тренувальних зборах.