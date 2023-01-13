Англія

Керівництво вірить в тренера.

Челсі в рамках перенесеного поєдинку сьомого туру грав на виїзді проти Фулгема та поступився з рахунком 1:2.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, курівництво лондонського клубу довіряє Грему Поттеру, не дивлячись на невдалий результат.

Стверджується, що поточний головний тренер отримає підтримку трансферами та час на виправлення становища.

Нагадаємо, раніше Каліду Кулібалі заявив, що весь Челсі стоїть за Поттера та хоче допомогти йому зробити так, щоби він пишався.