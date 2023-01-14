Півзахисник, напевно, залишиться в Челсі.
Хакім Зієш, getty images
14 січня 2023, 09:32
Гравець Челсі Хакім Зієш вже довгий час знаходиться на радарах інших клубів, проте так й не змінив команду.
Як повідомляє журналіст Бен Джакобс, марокканський гравець зацікавив декілька клубів, проте жоден ще не зробив пропозицію.
Викликано це тим, що ніхто не готовий виплачувати поточну заробітну плату гравця в повному обсязі.
У нинішньому сезоні 29-річний гравець провів у футболці Челсі 9 матчів і не відзначився жодною результативною дією.
Нагадаємо, що Зієш — автор другого найшвидшого голу на чемпіонатах світу серед африканців.