Англія

Півзахисник, напевно, залишиться в Челсі.

Гравець Челсі Хакім Зієш вже довгий час знаходиться на радарах інших клубів, проте так й не змінив команду.

Як повідомляє журналіст Бен Джакобс, марокканський гравець зацікавив декілька клубів, проте жоден ще не зробив пропозицію.

Викликано це тим, що ніхто не готовий виплачувати поточну заробітну плату гравця в повному обсязі.

У нинішньому сезоні 29-річний гравець провів у футболці Челсі 9 матчів і не відзначився жодною результативною дією.

Нагадаємо, що Зієш — автор другого найшвидшого голу на чемпіонатах світу серед африканців.