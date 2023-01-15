Англія

Стали відомі подробиці першої пропозиції англійського клубу.

Виступи збірної Марокко на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, де команда Валіда Реграгі дісталась півфінального раунду, поступившись тоді ще чинним володарям Кубка світу, збірній Франції, не залишились поза увагою.

Стосовно гравців команди Валіда Реграгі суттєво зріз попит під час зимового трансферного вікна, що стосується також і однієї з головних зірок "атласних левів" — півзахисника Аззедіна Унахі.

Уже фактично доконаним фактом є те, що 22-річний виконавець не залишиться в поточному клубі, французькому Анже, за підсумками поточного періоду переходів, однак боротьба за його підписання тільки набирає оберти.

І якщо каталонська Барселона чи італійський Наполі намагаються уникати розмов про цього футболіста, то англійський Лестер уже встиг вийти з конкретною пропозицією в 28,2 млн євро.

Трохи менше, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, за Азеддіна готовий викласти ще один представник АПЛ — Лідс, який напередодні завершив коштовний перехід нападника Гоффенгайма Жоржіньо Рюттера.

"Павичі" планують витратити на Унахі 25 млн євро, і вже запропонували футболісту п’ятирічну угоду зі зарплатнею в 2,5 млн євро на рік.

У поточному сезоні Унахі за Анже провів 14 матчів.