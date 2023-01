Лідс Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Жоржіньо Рюттера, права на якого раніше належали Гоффенгайму.

20-річний французький форвард перейшов до клубу з АПЛ на постійній основі, підписавши контракт до літа 2028 року.

За даними ЗМІ, загальна сума трансферу становила приблизно 40 мільйонів євро, включаючи різні бонуси. Це стало рекордним підписанням в історії Лідса.

✍️ #LUFC is delighted to announce the signing of striker Georginio Rutter for a club record transfer fee