Французький форвард продовжить кар'єру в АПЛ.
Жоржіньо Рюттер, leedsunited.com
15 січня 2023, 00:30
Лідс Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Жоржіньо Рюттера, права на якого раніше належали Гоффенгайму.
20-річний французький форвард перейшов до клубу з АПЛ на постійній основі, підписавши контракт до літа 2028 року.
За даними ЗМІ, загальна сума трансферу становила приблизно 40 мільйонів євро, включаючи різні бонуси. Це стало рекордним підписанням в історії Лідса.
В поточному сезоні Жоржіньо Рюттер провів за Гоффенгайм 17 матчів, у яких він забив 2 голи та віддав 3 асисти.