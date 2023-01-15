Англія

Коуч "червоних дияволів" окреслив цілі команди.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг висловився щодо боротьби за чемпіонство в цьому сезоні..

"Уболівальники можуть про це мріяти, але ми – ні. Ми повинні зберігати здоровий глузд і прийняти те, що в нашій грі ще багато можна покращити. Ми часто говоримо про розвиток команди, про тактику, але одне з найважливіших завдань тренера та його штабу – робота над менталітетом, а він складається з багатьох елементів. Треба бути стійкими, і рішучість команди зростає, коли вона справляється з невдачами, із болючими моментами на зразок гола у її ворота.

Також у нас є досвідчені футболісти, які знають, що один момент здатний змінити все. Я думаю, що ми краще впораємося з подібними ситуаціями, ніж кілька місяців тому", – сказав тен Хаг.

Відео голів та огляд матчу між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті дивіться на Football.ua.