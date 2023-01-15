Англія

Колишній форвард збірної Англії вважає, що українець стане хорошим підписанням для "синіх".

Напередодні стало відомо, що лондонський Челсі домовився з Шахтарем про підписання українського вінгера Михайла Мудрика за 100 мільйонів євро - "синім" вдалося перехопити 22-річного українця в Арсеналу в останній момент, оскільки саме "каноніри" довгий час вважалися головними претендентами на гравця.

Колишній англійський нападник і легенда Астон Вілли Габріель Агбонлахор поділився емоціями від майбутнього переїзду Михайла Мудрика до англійської Прем'єр-ліги.

"Цим трансфером Челсі познущався з Арсеналу, фінансово познущався. Поговорили з агентом Мудрика і, ймовірно, сказали йому щось на кшталт: "Ми дамо більше тобі, дамо більше гравцеві та дамо більше клубу грошами вперед".

Арсенал, можливо, пропонував приблизно 100-150 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, і мене не здивує, якщо Челсі, своєю чергою, запропонував 250-300 тисяч. Вони можуть просто з'являтися з відкритим гаманцем та казати: "Що ти хочеш?".

Гарне підписання для Челсі, але воно образить Арсенал і його вболівальників", — сказав Габріель Агбонлахор в ефірі talkSPORT.

Раніше повідомлялося, що Арсенал пропонував Шахтарю за Михайла Мудрика 95 мільйонів євро (70 мільйонів євро відразу та 25 млн у вигляді бонусів). Також з'являлася інформація, що Шахтар поставив перед українцем ультиматум: або перехід до Челсі, або нікуди.