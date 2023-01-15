Іспанія

Заграти в Іспанії в футболіста так і не вийшло.

Нідерландський нападник Арно Данжума мав непогані темпи розвитку професійної кар’єри в англійському Борнмуті, куди перейшов із бельгійського Брюгге в 2019 році, однак "вишні" не змогли задовільнити спраглість футболіста до нових спортивних викликів, через що влітку 2021 року він переїхав до іспанського Вільярреала.

Розпочав виступи в складі "жовтої субмарини" 25-річний виконавець також доволі непогано, за 51 матч забивши 22 голи та віддавши чотири гольові передачі.

Проте пошкодження м’язів вивело його з ладу майже на половину попереднього футбольного року, після чого Арно більше не зміг здобути прихильність нового головного тренера Кіке Сетьєна.

Як повідомляє британська преса, питання повернення цього гравця до АПЛ є лише питанням часу, бо 15 січня Данжума вилетів до Лондона на пошуки перемовин із потенційними клубами-претендентами на його підписання.

Евертон був одним із варіантів, стосовно якого ширились чутки в місцевих ЗМІ, і також лондонський Вест Гем планує скористатись нагодою, тоді як минулорічні бажання Ліверпуля отримати собі цього виконавця розчинились у повітрі на тлі придбання Коді Гакпо з нідерландського ПСВ.

У поточному сезоні Данжума зіграв 17 матчів, забивши шість голів.