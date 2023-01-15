Україна

Сильна заява тренера Динамо щодо Михайла Мудрика.

Головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу висловився щодо здібностей Михайла Мудрика. Він порівняв українця з одним з найкращих футболістів сучасності.

"Мудрик – це копія Мбаппе. Буде класно побачити, як він грає на найвищому рівні. Його здібності та талант не підлягають сумніву", – цитує Мірчу Луческу румунський журналіст Еммануель Рошу.

Раніше повідомлялося, що Арсенал пропонував Шахтарю за Михайла Мудрика 95 мільйонів євро (70 мільйонів євро відразу та 25 млн у вигляді бонусів). Також з'являлася інформація, що Шахтар поставив перед українцем ультиматум: або перехід до Челсі, або нікуди. Крім того, у стані "синіх" гарантували Мудрику місце у стартовому складі одразу після трансферу.