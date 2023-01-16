Англія

Італієць не дуже задоволений роботою в Лондоні.

Майбутнє Антоніо Конте у Тоттенгемі під питанням, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, італієць чекає на два трансфери на підсилення у зимове трансферне вікно, щоб поборотися за зону Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, контракт Конте з Тоттенгемом розрахований до червня цього року. Є опція продовження ще на один сезон.

талійський фахівець підписав 18-місячний контракт у листопаді 2021 року. "Шпори" задоволені роботою італійця, керівництво хоче зберегти Конте на більш тривалий термін.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем відновив інтерес до Траоре.