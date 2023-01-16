Англія

"Сороки" хочуть підсилити склад.

Ньюкасл розглядає різні варіанти посилення складу в поточне трансферне вікно та звернув увагу на гравців Челсі.

Як повідомляє видання The Telegraph, в шортлисті "сорок" знаходяться три півзахисники "пенсіонерів": Хакім Зієш, Конор Галлагер та Рубен Лофтис-Чік.

Лондонський клуб доволі багато витратив в поточне зимове трансферне вікно, тому може мати бажання стабілізувати фінансове становище, проте тренерський штаб Челсі готовий відпустити лише Зієша.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ньюкасл може перехопити Рубена Невеша з Вулвергемптона в Барселони.