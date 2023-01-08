Англія

Головний тренер лідера АПЛ особисто хоче бачити у своїй команді українського вінгера.

Трансферна сага за участю вінгера національної збірної України та донецького Шахтаря Михайла Мудрика продовжується. 22-річного українця пов'язують із ймовірним переїздом до англійської Прем'єр-ліги вже цієї зими.

Головний претендент на Мудрика — лондонський Арсенал, але авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо заявив, що сторони, як і раніше, поки що не домовилися. Незважаючи на це, у стані "канонірів" упевнені, що їм вдасться укласти цю угоду.

"Звичайно, Арсенал впевнений [у підписанні Мудрика], і Артета теж. Проте досягнення угоди з Шахтарем має вирішальне значення.

Представники Шахтаря були настільки сильні в переговорах навіть у серпні, коли відмовили Евертону, який пропонував 30 мільйонів євро. Хоча це звучало як чудова пропозиція.

Жодних термінів у переговорах наразі не згадувалося. Перемовини тривають", — цитує слова Фабріціо Романо CaughtOffside.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал не планує платити за Михайла Мудрика більше ніж 70-75 мільйонів євро. Ще одним претендентом на українського вінгера є лондонський Челсі, але сам футболіст вважає за краще приєднатися до "канонірів".