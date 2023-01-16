Український захисник отримав нагороду за свою гру.
Олександр Зінченко, getty images
16 січня 2023, 23:27
Арсенал з Олександром Зінченком у складі подужав Тоттенгем в минулому турі у дербі Північного Лондона — з рахунком 2:0.
Український захисник опинився в збірній тижня англійської Прем'єр-ліги за версією авторитетного статистичного порталу WhoScored.
Олександр Зінченко отримав 7,39 бала. Також в команду потрапили Маркус Рашфорд, Тіаго Сілва, Макс Кілман та інші.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко став найгіршим гравцем Арсеналу у матчі проти Оксфорда за версією SofaScore.