Англія

Український захисник отримав нагороду за свою гру.

Арсенал з Олександром Зінченком у складі подужав Тоттенгем в минулому турі у дербі Північного Лондона — з рахунком 2:0.

Український захисник опинився в збірній тижня англійської Прем'єр-ліги за версією авторитетного статистичного порталу WhoScored.

Олександр Зінченко отримав 7,39 бала. Також в команду потрапили Маркус Рашфорд, Тіаго Сілва, Макс Кілман та інші.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко став найгіршим гравцем Арсеналу у матчі проти Оксфорда за версією SofaScore.