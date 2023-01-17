Англія

Уругвайський вінгер оголосив про бажання продовжити кар'єру в Європі.

Крайній півзахисник збірної Уругваю та Орландо Сіті із МЛС Факундо Торрес може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі у зимове трансферне вікно.

22-річний уругваєць особисто підтвердив, що до чемпіонату світу-2022 у Катарі з його клубом зв'язувався лондонський Арсенал, щоб оцінити можливість його підписання.

"Орландо підтвердив мені, що був контакт з Арсеналом, але потім я поїхав на чемпіонат світу... Тепер ми побачимо, як воно буде. Я хотів би грати в Європі. Це моя мрія з дитинства", — цитує слова Факундо Торреса журналіст Фабріціо Романо з посиланням на 90min.

Нагадаємо, що ще на початку листопада минулого року з'явилася інформація про те, що Арсенал розглядає Факундо Торреса як альтернативний трансфер на позицію лівого вінгера, якщо йому не вдасться підписати Михайла Мудрика — українець зрештою перейшов до Челсі.

У сезоні-2021/22 уругвайський вінгер провів за Орландо 40 поєдинків, у яких він забив 13 голів та віддав 10 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює його у 8 мільйонів євро. На чемпіонаті світу Торрес так і не зіграв жодного матчу.

Раніше також з'являлася інформація про інтерес Арсеналу до Рафіньї з Барселони та Каору Мітоми з Брайтона.