Англія

Лондонці все ще хочуть підсилити склад.

Арсенал не залишає спроб підписати нового гравця в атакувальну ланку в поточне зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sky Germany, лондонський клуб націлився на Муссу Діабі з Баєра після невдачі з підписанням Михайла Мудрика. Мікель Артета хоче більше опцій в атаці.

Зазначимо, що контракт Діабі з Баєром розрахований до літа 2025 року. Леверкузенці оцінюють гравця в 100 мільйонів євро.

Французький вінгер в цьому сезоні провів вісім матчів на клубному рівні, відзначившись вісьмома голами та чотирма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал готовий віддати 65 мільйонів євро за Діабі.