Функціонер "гірників" дав коментар після переходу українця до складу "синіх".
Сергій Палкін, ФК Шахтар Донецьк
17 січня 2023, 12:58
Генеральний директор донецкього Шахтаря Сергій Палкін розповів, що він зрозумів, що Мудрик перейде до Челсі вже у суботу, 14 січня.
"Я зрозумів два дні тому (у суботу), коли сюди прибув Челсі — співвласник Бехдад Егбалі та (директор глобальних талантів і трансферів) Пол Вінстенлі.
Вони приїхали в Анталію (де Шахтар проходив тренувальний збір під час зимової перерви в національному сезоні). До приходу Челсі я не знав, що вони близькі, тому що я спілкувався з Арсеналом так само, як і з Челсі.
Навіть я можу сказати вам більше: я зустрічався з Арсеналом більше разів, ніж з Челсі.
Тому перед цією останньою зустріччю Арсенал був близький або трохи ближчий до цієї угоди, ніж Челсі", — наводить слова Палкіна The Athletic.
Також Палкін додав, що зустрічався з Арсеналом тричі, не рахуючи телефонні розмови. Нагадаємо, що Мудрик перейшов в Челсі за 70+30 мільйонів євро.