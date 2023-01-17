Англія

Функціонер "гірників" дав коментар після переходу українця до складу "синіх".

Генеральний директор донецкього Шахтаря Сергій Палкін розповів, що він зрозумів, що Мудрик перейде до Челсі вже у суботу, 14 січня.

"Я зрозумів два дні тому (у суботу), коли сюди прибув Челсі — співвласник Бехдад Егбалі та (директор глобальних талантів і трансферів) Пол Вінстенлі.

Вони приїхали в Анталію (де Шахтар проходив тренувальний збір під час зимової перерви в національному сезоні). До приходу Челсі я не знав, що вони близькі, тому що я спілкувався з Арсеналом так само, як і з Челсі.

Навіть я можу сказати вам більше: я зустрічався з Арсеналом більше разів, ніж з Челсі.

Тому перед цією останньою зустріччю Арсенал був близький або трохи ближчий до цієї угоди, ніж Челсі", — наводить слова Палкіна The Athletic.

Також Палкін додав, що зустрічався з Арсеналом тричі, не рахуючи телефонні розмови. Нагадаємо, що Мудрик перейшов в Челсі за 70+30 мільйонів євро.