Іспанія

Вінгер Баєра може продовжити кар'єру в Мадриді.

Вінгер Баєра Мусса Діабі може змінити клубну прописку. Як повідомляє портал Fichajes, французький гравець потрапив до сфери інтересів мадридського гранда.

Керівництво "королівського клубу" готове викласти за Муссу 65 мільйонів євро. Нагадаємо, що контракт Діабі з Баєром діє до сезону-2024/2025.

Мусса провів цього сезону 10 ігор у німецькій Бундеслізі, забив один м'яч і віддав три результативні передачі. У Лізі чемпіонів на рахунку Діабі один гол.

Раніше повідомлялось, що п'ять клубів АПЛ переглядали Діабі.