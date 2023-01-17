"Іриски" хочуть підписати форварда.
Марко Арнаутович, getty images
17 січня 2023, 23:07
Евертон нещодавно припинив співпрацю з Соломоном Рондоном та знаходиться в пошуках нового нападника.
Як повідомляє портал Tuttomercatoweb, "іриски" зацікавлені в підписанні форварда Болоньі Марко Арнаутовича.
Стверджується, що Евертон вже контактував з агентами австрійського футболіста, який наразі відновлюється після травми.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Евертон намагається домовитись про перехід форварда Алатанти Дувана Сапати.