Англія

"Іриски" хочуть підписати форварда.

Евертон нещодавно припинив співпрацю з Соломоном Рондоном та знаходиться в пошуках нового нападника.

Як повідомляє портал Tuttomercatoweb, "іриски" зацікавлені в підписанні форварда Болоньі Марко Арнаутовича.

Стверджується, що Евертон вже контактував з агентами австрійського футболіста, який наразі відновлюється після травми.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Евертон намагається домовитись про перехід форварда Алатанти Дувана Сапати.