Англія

Англійський гранд може отримати нового власника.

Родина Глейзерів вирішила продати Манчестер Юнайтед та зараз знаходиться на стадії перемовин з потенційними покупцями.

Як повідомляє видання BleacherReport з посиланням на The Times, в процес торгів офіційно вступив Джим Реткліфф, який хоче придбати клуб через свою компанію Ineos.

Стверджувалось, що Реткліфф хотів придбати Манчестер Юнайтед ще влітку минулого року, проте угода була практично неможлива. Зазначимо, що статки Реткліффа оцінюються в 13 мільярдів фунтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що компанія Apple не зацікавлена у придбанні Манчестер Юнайтед.