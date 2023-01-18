Англія

Opta Analyst порівняв свої прогнози на чемпіонство в Англії на початку сезону та на даний момент.

Перед стартом сезону в англійській Прем'єр-лізі фахівці з Opta Analyst традиційно спробували спрогнозувати та оцінити шанси на чемпіонство АПЛ усіх команд за допомогою розумного комп'ютера, який враховує різні чинники.

Напередодні кампанії-2022/23 фаворитом на думку авторитетного статистичного порталу був Ліверпуль, шанси на "золото" якого оцінювалися в 49,7% — більше, ніж у Манчестер Сіті (45,4%). Однак під час чемпіонату Ліверпуль із фаворита перетворився на аутсайдера, чемпіонство якого за підсумками сезону виглядає фактично неможливим результатом – 0,01% після 19 проведених матчів.

Арсенал, який нині лідирує у турнірній таблиці АПЛ із перевагою у вісім очок від найближчого переслідувача, перед сезоном не виглядав претендентом на "золото" — його шанси оцінювалися в 0,01%. Зараз команда Мікеля Артети вибилася у фаворити з шансами стати чемпіоном у 51,4%, що наразі більше, ніж у Манчестер Сіті — 45,7%.

Після перемоги в манкуніанському дербі трохи збільшилися шанси перемогти в АПЛ і в Манчестер Юнайтед. Перед стартом чемпіонату вони були 0,2%, а після половини сезону складають 2,7%. Шанси Ньюкасла на тріумф зросли з 0,03 до 0,4%.

Як змінилися шанси на чемпіонство АПЛ з початку сезону:

Щодо зони Ліги чемпіонів прогнозується наступне: Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Ньюкасл фінішують у першій четвірці, хоча також бачуть ймовірним варіант з тим, що Ліверпуль зможе повернутися та скласти конкуренцію разом із Тоттенгемом, чого не можна сказати про Челсі.

Виліт до Чемпіоншипу найбільш вірогідним бачать у виконанні Борнмута, Евертона та Саутгемптона.

Шанси всіх команд АПЛ у % фінішувати на тому чи іншому місці: