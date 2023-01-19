Англія

Німецький голкіпер продовжить виступати за "сорок".

Німецький голкіпер Ньюкасла Лоріс Каріус продовжив контракт з клубом, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода підписана до червня 2023 року.

31 грудня 2022 року його угода з "сороками" закінчилась. Формально половину січня Каріус знаходився в статусі вільного агента.

Нагадаємо, Каріус приєднався до Ньюкасла на початку цього сезону. 29-річний німець не зіграв в цій кампанії жодної хвилини.