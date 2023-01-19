Німець — не першочерговий кандидат на зміну Тухеля.
Томас Тухель, getty images
19 січня 2023, 17:26
Керівництво Тоттенгема допускає, що Антоніо Конте може залишити команду по завершенню цього сезону, тому шукає йому заміну.
Як повідомляє журналіст Бен Джакобс, у випадку завершення співпраці з Антоніо Конте лондонці сумніваються в призначенні Томаса Тухеля. Німець не є першочерговим варіантом.
Стверджується, що Тоттенгем планує запросити Маурісіо Почеттіно, який раніше працював в лондонському клубі.
Зазначимо, що останнім місцем роботи німецького фахівця був Челсі, звідки його було звільнено на початку вересня.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Томас Тухель може очолити клуб із Ла Ліги.