Англія

Німець — не першочерговий кандидат на зміну Тухеля.

Керівництво Тоттенгема допускає, що Антоніо Конте може залишити команду по завершенню цього сезону, тому шукає йому заміну.

Як повідомляє журналіст Бен Джакобс, у випадку завершення співпраці з Антоніо Конте лондонці сумніваються в призначенні Томаса Тухеля. Німець не є першочерговим варіантом.

Стверджується, що Тоттенгем планує запросити Маурісіо Почеттіно, який раніше працював в лондонському клубі.

Зазначимо, що останнім місцем роботи німецького фахівця був Челсі, звідки його було звільнено на початку вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Томас Тухель може очолити клуб із Ла Ліги.