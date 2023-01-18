Англія

Німець може повернутись до роботи в Лондоні.

Томас Тухель може очолити Тоттенгем. Про це повідомляє Evening Standard.

Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що нинішній наставник "шпор" Антоніо Конте може покинути команду в кінці сезону. За інформацією джерела, Тухель — головний кандидат на зміну італійцеві.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи німецького фахівця був Челсі, звідки його було звільнено на початку вересня. Також кандидатуру Тухеля на посаду головного тренера розглядає збірна Гани.