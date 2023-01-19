Англія

Бельгієць найближчим часом приєднається до команди Артети.

Півзахисник Брайтона Леандро Троссар переходить до Арсеналу, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією авторитетного інсайдера, клуби повністю узгодили умови трансферу. 28-річний бельгієць приєднається до "гармашів" за 27 мільйонів фунтів. Незабаром Леандро пройде медичне обстеження в Лондоні та підпише контракт.

У поточному сезоні Троссар провів 16 матчів в АПЛ за Брайтон: на його рахунку 7 голів та 3 асисти.